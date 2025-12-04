Con 24 allanamientos, desbarataron una banda que promovía juegos de azar ilegales

Con 24 allanamientos, desbarataron una banda que promovía juegos de azar ilegalesJusticia04/12/2025
Los procedimientos se realizaron en Las Lajitas, donde se imputó a una mujer de 35 como autora del delito de explotación y organización de juegos de azar en perjuicio de ENREJA.
En total fueron 24 los allanamientos que se realizaron tras las denuncias radicadas por autoridades del Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA) en Las Lajitas y zonas aledañas.
La banda realizaba actividades de promoción, captación y gestión de apuestas ilegales de manera virtual mediante líneas de celular, cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Se secuestraron celulares y numerosos elementos de interés que serán objetos de análisis. La mujer quedó detenida a solitud del fiscal.
