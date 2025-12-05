Intentó meter droga a la comisaría dentro de un pan y la condenaron

Los hechos sucedieron en la excomisaría 20 de Orán, donde una mujer de 29 años, intentó ingresar droga dentro de un pan a un detenido.

Al momento de la requisa, la mujer le entregó los elementos a la policía, entre ellos habían dos panes mignón, los cuales tenían una contextura extraña. Al momento de revisar bien, encontraron marihuana.

La mujer quedó demorada en ese momento, y ante la ampliación de su situación judicial, detectaron que tenía código negro por una causa judicial en su contra.

Finalmente, fue condenada por el delito de suministro de estupefacientes agravado por ser realizado en un lugar de detención en grado de tentativa, y le impuso la pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional. Durante dos años cumplirá reglas de conducta.



