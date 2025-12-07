Ciberpedofilia: Fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución

El pasado martes se realizó un allanamiento en un domicilio vinculado a un joven investigado por la presunta comisión de la actividad ilícita en la localidad de Vaqueros. Se secuestró toda evidencia digital que será analizada.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó de forma provisional a un hombre de 23 años como autor del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución, agravado por la participación de menores de 13 años.

El acusado fue asistido por defensa oficial y no prestó declaración.

La investigación se inició en el marco de una averiguación preliminar, a partir de un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), luego de detectarse que el acusado estaría vinculado a la posible comisión del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil a través de Internet en esta provincia.

NCMEC es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos y que tiene como finalidad dar una respuesta internacional coordinada e intercambiar información respecto de la problemática de los niños desaparecidos y explotados sexualmente. La entidad estableció un mecanismo centralizado mediante el cual los proveedores de servicios de Internet reportan actividades sospechosas relacionadas a la explotación sexual infantil, ante la proliferación de hechos delictivos contra menores de edad existentes en la red.

Con los elementos de convicción necesarios, la fiscal Cornejo solicitó una orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso en la localidad de Vaqueros. Durante el procedimiento, el personal de la División de Trata de Personas secuestró evidencia digital que será sometida a análisis.