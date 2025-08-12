Racing perdió ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores

Racing cayó este martes como visitante por 1-0 ante Peñarol de Uruguay, en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo.

El único gol del encuentro para los locales lo convirtió David Terans, a los 33 minutos del segundo tiempo.

¡GOL DE PEÑAROL! TERANS MARCA EL 1-0 DEL MANYA ANTE RACING.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qZfAmZ5piw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Con este resultado, el elenco comandado por Gustavo Costas está obligado a ganar en el duelo de vuelta, que tendrá lugar el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda, desde las 21:30. La Academia consiguió mantener el cero durante gran parte del encuentro, pero el tanto del volante le complicó la serie.

En una pareja primera mitad, la ocasión más clara la tuvo el “Carbonero” con un remate de Maximiliano Silvera que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Gabriel Arias, a los 44 minutos.

Por su parte, Racing había logrado romper el cero con un disparo potente de Martirena desde fuera del área que se coló por el ángulo superior derecho del guardameta Brayan Cortés, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego de Santiago Solari al momento de entrar en contacto con la pelota.

En un segundo período con desarrollo similar al primero, David Terans fue el encargado de plasmar en el resultado la leve superioridad de los locales. El mediocampista conectó de cabeza un pase con el pecho de Matías Arezo y le ganó el duelo al guardametas chileno para darle la victoria al “Carbonero”.

El cuadro albiceleste buscó con empuje llegar al empate para llevarse un resultado positivo a Argentina. Sin embargo, la defensa del cuadro charrúa estuvo solida e impidió que Racing llegue con claridad a su área.

- Síntesis -

Peñarol:Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera. DT:Diego Aguirre.

Racing:Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT:Gustavo Costas.

Gol en el segundo tiempo: 33m David Terans (P)

Cambio en el primer tiempo: 22m David Terans por Leonardo Fernández (P).

Cambios en el segundo tiempo: 19m Tomas Conechny por Duván Vergara (R); 23m Diego García por Maximiliano Silvera (P); 23m Matias Arezo por Ignacio Sosa (P);27m Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R); 27m Franco Pardo por Marco Di Césare (R); 37m Leandro Umpiérrez por Javier Cabrera (P); 37m Damian Suárez por Emanuel Gularte (P); 37m Elias Torres por Santiago Solari (R); 37m Marcos Rojo por Nazareno Colombo (R).

Arbitro: Raphael Claus (BRA).

VAR: Wagner Reway (BRA).

Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo.