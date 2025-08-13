Caso Julieta Prandi: Condenaron a Claudio Contardi y ordenaron su detención inmediata

El empresario Claudio Contardi, exmarido de la actriz Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana ordenó su inmediata detención y traslado a la Alcaidía Departamental de Campana, a la espera de cupo en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La fiscalía había solicitado 20 años de condena, mientras que la querella, representada por el abogado Javier Baños, pidió la pena máxima posible: 50 años. “Si pudiéramos haber pedido prisión perpetua, lo habríamos hecho”, dijo el letrado.

Contardi escuchó el veredicto en la sala principal del tribunal. Prandi, en cambio, permaneció en una sala contigua a puertas cerradas. Minutos después de conocerse la condena, la actriz se descompensó por los nervios y fue asistida por un médico.

Fernando Burlando, abogado de Prandi, calificó la sentencia como “muy dura” y “acorde a la valoración del tribunal”, aunque reiteró que, a su juicio, la pena debería haber sido de 50 años “por la reiteración de los abusos”.

Prandi: “Hoy empiezo a vivir”

Ya recuperada, Prandi agradeció a la prensa y a quienes la acompañaron durante el proceso. “Siento que la Justicia no me escuchó solo a mí, sino a toda una sociedad. Esto tiene que ser un antes y un después para las víctimas de abuso sexual y violencia de género”, afirmó.

Sobre la condena, expresó: “19 años es ejemplar. Podría ser más, podría ser de por vida. Lo importante es que lo detuvieron y se lo llevaron preso. Que viva el infierno que yo viví. Se merece todo mi desprecio”.

La actriz relató que sus hijos Mateo y Rocco atraviesan una “crisis” tras conocer la noticia, especialmente el mayor, que ahora entiende “la gravedad de los hechos”.

También pidió cambios en el sistema judicial: “No puede ser un infierno tener que demostrar lo que una vivió, sometiéndose a pericias y pruebas, cuando del otro lado no hay garantías. Muchas víctimas desisten o las matan antes de que llegue una condena”.

El caso

Prandi denunció a Contardi en 2021 ante la UFI Nº4 de Escobar por abusos ocurridos entre julio de 2015 y marzo de 2018, período en el que convivían. La pareja se había casado en 2011 y divorciado en 2019.

El fiscal Christian Fabio sostuvo que existían pruebas suficientes para acreditar que Contardi fue autor de abuso sexual con acceso carnal agravado. La condena llega tras años de batalla judicial y pública de la actriz para visibilizar la violencia de género y el abuso sexual intrafamiliar.