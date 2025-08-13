Muerte en Morosini: Confirmaron que la mujer hallada es Graciela Burgos

Pasado el mediodía, se encontró el cuerpo de una mujer sin vida en barrio Morosini sobre calle Dinamarca al 400.

En el lugar, se hizo presente la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Lujan Sodero Calvet, quien está a cargo de la investigación, junto a la auxiliar fiscal, Clelia Poma.

“Dispuso el trabajo de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para cumplir con las tareas de rigor en el domicilio y dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP” detallaron desde la Fiscalía.

La fiscal Sodero Calvet confirmó que se trata de una mujer de 52 años, quien había sido denunciada el pasado 7 de agosto, como ausente de su hogar, desde el 4 de agosto: Graciela Burgos. El hecho se está investigando como un posible femicidio.