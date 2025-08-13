B° Morosini: Hallaron a una mujer sin vida, sería la que estaba desaparecida hace 10 días

Pasado el mediodía una persona fue hallada sin vida en barrio Morosini. Personal del CIF y la Policía de Salta investiga el hecho.

Personal del Distrito de Prevención 10, bajo la supervisión de la Fiscalía Penal 3 de Capital, había solicitado ayudar en la búsqueda de una mujer hace diez días, sería ella quien fue hallada sin vida en la jornada de hoy.

Se espera que en las próximas horas se confirme la lamentable noticia.