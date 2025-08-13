La China deslumbró en bikini y mostró el increíble jardín de la mansión que comparte con Icardi

Instalada en Estambul junto al futbolista, la actriz y cantante encendió las redes con una selfie al aire libre.

Eugenia “la China” Suárez volvió a sacudir Instagram con una postal que combinó sensualidad y lujo. Desde Turquía, la actriz se mostró luciendo una microbikini marrón con bordes negros, frente a un espejo exterior, dejando ver su figura y, de paso, parte del impresionante jardín de la mansión que comparte con Mauro Icardi.

En la imagen, tomada en un día nublado pero cálido, se pueden apreciar el césped perfectamente cuidado, árboles frondosos y un sector de pileta, que reflejan el estilo sofisticado de la propiedad en la que convive la pareja en Estambul.

Desde que inició su romance con el delantero del Galatasaray, la China no ha dejado de compartir momentos de su vida en Turquía, y esta vez, la combinación de bikini y mansión con la que encandiló a los usuarios. /Ciudad