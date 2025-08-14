“Me siento destrozada”, la desgarradora despedida de la novia de "Benjita"

El trágico asesinato de Benjamín Mamani, un joven de 15 años del barrio Solidaridad, sacudió a toda Salta y dejó a la comunidad sumida en el dolor. A la conmoción por su muerte se suma el profundo pesar de su novia, quien lo despidió con un mensaje desgarrador en sus redes sociales.

En su publicación, que fue compartida por El Camion de German Noticias, la joven lo recordó como “el amor de su vida” y su “compañero en todo”, y agradeció los momentos de felicidad que compartieron.

También pidió fuerza para la familia de Benjamín, especialmente para sus padres, y agradeció el apoyo de quienes acompañaron en estos momentos difíciles.

“No sé por dónde empezar, solo sé que me dejaste un dolor tan grande… me quedo con los bellos momentos que pasamos juntos… jamás me voy a olvidar, mi amor… volá alto mi rey y cuidame siempre”, escribió la joven, en un mensaje lleno de dolor y amor que conmovió a cientos de personas.

Familiares, amigos y vecinos buscan consuelo ante la pérdida de Benjamín y reclaman justicia por su asesinato.