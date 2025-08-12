Dos hermanos detenidos por la muerte de “Benjita”

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la UGAP, dio a conocer que dos personas están detenidas por la muerte del adolescente de 15 años en barrio La Paz.

El joven murió después de recibir dos puñaladas en el tórax durante un enfrentamiento en una cancha en la zona sudeste de la ciudad.

Los hermanos fueron detenidos en la localidad de Rosario de Lerma, y fueron hallados debido a las tareas realizadas por la Unidad de Investigación UGAP, la cual que se desplegó con todos sus recursos en procura de localizar a los sospechosos.

Los jóvenes de 18 y 20, serán imputados este miércoles.