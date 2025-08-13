INDEC: La inflación de julio fue del 1,9%

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dió a conocer los datos oficiales de inflación correspondientes al mes de julio, en medio de una fuerte expectativa sobre si la reciente suba del dólar tendrá repercusiones significativas sobre los precios minoristas.

Julio cerró con una inflación del 1,9%, con estos indicadores el acumulado en lo que va del año es de 17,3%, mientras que el anual llegó al 36,6%.

El mayor incremento se registró en recreación y cultura con un 4,8% de aumento en el último mes, mientras que indumentaria y calzado cerró números en negativo con -0,9%. La región patagónica obtuvo el mayor índice de crecimiento con 2,1%.