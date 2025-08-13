La inflación de julio fue de 1,7% en el NOA, la menor en todo el país

Este miércoles 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de julio de 2025 fue del 1,9% en el total nacional. En el NOA el organismo indicó que fue de 1,7%, el porcentaje más bajo comparado con todas las regiones del país.

En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 17,6%, mientras que la interanual, con respecto a junio del 2024, es de 37,2%.

#DatoINDEC#IPC: en julio 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en Patagonia, donde lideró Transporte https://t.co/ccjTNTu3PD pic.twitter.com/c9NfwnZRj2 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025

Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:

Alquiler de la vivienda y gastos conexos

Funcionamiento de equipos de transporte personal

Mientras lo que menos variación fueron:

Calzado

Prendas de vestir y materiales

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en Patagonia, donde lideró Transporte. En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron: