La inflación de julio fue de 1,7% en el NOA, la menor en todo el país

Economía13/08/2025
Inflación Julio NOA

Este miércoles 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de julio de 2025 fue del 1,9% en el total nacional. En el NOA el organismo indicó que fue de 1,7%, el porcentaje más bajo comparado con todas las regiones del país.

inflaciónINDEC: La inflación de julio fue del 1,9%

En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 17,6%, mientras que la interanual, con respecto a junio del 2024, es de 37,2%.

Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:

  • Alquiler de la vivienda y gastos conexos 
  • Funcionamiento de equipos de transporte personal

Mientras lo que menos variación fueron:

  • Calzado
  • Prendas de vestir y materiales
inflación¿Se acelera la inflación? En CABA registró un 2,5% durante julio

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en Patagonia, donde lideró Transporte. En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas
  • Restaurantes y hoteles
  • Transporte

 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día