Palpitando "El Milagro", grupos de peregrinos se preparan para llegar a la Catedral

A poco menos de un mes de iniciar la Novena en honor a nuestros Santos Patronos, grupos de peregrinos iniciaron con sus preparativos desde distintos puntos de la provincia e inclusiva del pais.

De a poco vamos conociendo el esfuerzo, el amor y la fe de cada uno para llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro en Septiembre.

Uno de estos grupos son los Peregrinos Caminantes Cafayate que en este 2025 iniciarán su caminar el 9 de Septiembre desde la plaza Central para llegar el día 14 a nuestra ciudad, haciendo su ingreso a las 6 de la mañana a la Catedral.

En su paso tendrán paradas en La Garganta del Diablo, Las Abritas, Talapampa, La Viña, Moldes, Osma, Carril, Curva de Sumalao, La Merced y Cerrillos.

Por su parte los Biciperegrinos de Metán, ya trabajan a pleno en la organización de su recorrido anual rumbo a la Catedral Basílica de Salta. La referente del grupo, Fabiana Flores, contó que la preparación incluye tanto entrenamientos previos como la coordinación de todos los aspectos logísticos para garantizar seguridad y comodidad a quienes se sumen.

El viaje, que se desarrollará en dos jornadas, comenzará el 12 de septiembre a las 8:00 desde la Municipalidad de Metán, con pernocte en la escuelita del paraje San Martín. Al día siguiente, los ciclistas retomarán el camino hacia la capital salteña. La organización contempla hidratación, frutas, cena y desayuno, así como transporte de equipaje y bicicletas.

Cabe destacar que en este grupo se brindarán entrenamientos los sábados a las 15:00, partiendo desde Ruta y Libertad, y están orientados sobre todo a los nuevos participantes para que el cuerpo se acostumbre al esfuerzo. “Son dos días sobre ruta y es importante llegar adaptados”, subrayó Flores.

Para esta peregrinación se abono una inscripción, cuyo monto aún no esta definido, que es un seguro y cobertura médica. Además, los Biciperegrinos cuentan con vehículos de apoyo, una enfermera y acompañamiento de la Policía y Seguridad Vial.

Para participar, es obligatorio el uso de casco y se recomienda ropa cómoda. La reunión general y carga de equipajes está prevista para el 11 de septiembre.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono 387-662-0788 o a través de la página de Facebook Biker Peregrinos. “Son todos muy bienvenidos. Queremos que disfruten, que se sientan seguros y que vivan esta experiencia única”, destacó Flores.

Conocé el recorrido de las Imágenes Peregrinas por Salta

El próximo 4 de septimbre se recerá la Novena y las imagense Peregrinas partirán de la Parroquia Jubilar de Nuestra Señora de Itatí, de Villa Lavalle a las 9 de la mañana y luego seguirán recorriendo otras vicarías y parroquias, uniendo comunidades y corazones en la esperanza:

Vicaria San Francisco Solano;

Parroquia María Reina de la Paz;

Vicaría San Benito;

Vicaría Sagrado Corazón de Jesús de Barrio 20 de Junio.

Vicaría Nuestra Señora de Luján Sur, Villa María Esther.

Parroquia Santa Rosa de Lima, Villa Las Rosas.

Hospital San Bernardo.

Hospital Oñativia.

Desde la Catedral informaron que en cada comunidad se detendrán para orar y bendecir. Además podrán seguir el recorrido virtualmente por medio de la transmisión en vivo que realizaremos en nuestro Facebook. ¡Están todos invitados!