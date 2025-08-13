El Milagro en dos ruedas: Salteños peregrinarán desde Perú en bicicleta

El Milagro salteño ya se empieza a sentir en el corazón de los fieles que cada año rinden homenaje a los santos patronos.

Los peregrinos, que forman parte importante de la festividad religiosa, comienzan a prepararse para renovar su pacto de fe, en este caso se pusieron adelante un gran desafío para rendir devoción al Señor y la Virgen del Milagro.

Este grupo de fieles partió rumbo a Lima, Perú donde esperan llegar entre el 15 y 16 de agosto para regresar a Salta en bicicleta entre el 17 o 18, siguiendo el trayecto que las mismas imágenes realizaron.

Desde distintas localidades de la provincia se agruparon estos peregrinos, que en camionetas repletas de objetos y bicicletas se trasladarán hasta el puerto Collao desde donde retornarán pedaleando.

En su regreso tendrán escalas en comunicades e iglesias donde ya coordinaron su llegada para recibir muestras de apoyo y bendiciones, informaron a El Once TV.

“Llevo muchos años de mi vida primero pidiendo el milagro y después agradeciéndole el milagro que ha hecho en mi vida” dijo emocionado uno de los peregrinos antes de su partida a Lima.