Efemérides: Nacen dos reinas y muere un rey

El 16 de agosto es una fecha marcada en el calendario cultural mundial. Este día vieron la luz dos grandes figuras nacidas bajo el signo de Leo, símbolo de carisma y energía: Moria Casán y Madonna. También es la fecha en que el mundo despidió a Elvis Presley, el indiscutido “Rey del Rock and Roll”.

Moria Casán (1946) – “La One” argentina

La actriz, vedette y conductora, cuyo verdadero nombre es Ana María Casanova, se convirtió en una figura central del espectáculo argentino. Con un estilo provocador, lengua filosa y carisma inigualable, Moria redefinió el concepto de diva nacional. Su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente por décadas la transformó en un ícono popular.

“Yo soy Moria, no compito, porque no hay con quién”

Madonna (1958) – La “Reina del Pop”

Nacida en Bay City, Michigan, Madonna Louise Veronica Ciccone se consagró como una de las artistas más influyentes de la historia de la música. Su capacidad para innovar en lo visual, lo sonoro y lo conceptual la convirtió en un fenómeno global. Con más de cuatro décadas de carrera, sigue rompiendo récords y tabúes.

“Soy dura, ambiciosa y sé exactamente lo que quiero. Si eso me convierte en una perra, está bien”

Elvis Presley (1935-1977) – El “Rey del Rock”

Elvis Aaron Presley falleció un 16 de agosto, dejando un vacío en la música que nunca fue llenado. Con su estilo inconfundible, su voz única y su energía arrolladora, llevó el rock and roll a todos los rincones del planeta. Su legado sigue vivo en millones de fans.

“Los animales no odian, y se supone que somos mejores que ellos”