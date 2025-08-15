Trump y Putín hablaron tras la cumbre y aseguraron que "fue muy productiva”

En un encuentro que captó la atención mundial, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron este viernes en la base aérea de Elmendorf, en Alaska, para mantener un cara a cara que podría marcar el rumbo de la guerra en Ucrania.

Fue la primera vez que el mandatario ruso pisó territorio occidental desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, un conflicto que ya dejó decenas de miles de muertos. Tras la cumbre, ambos mandatarios brindaron declaraciones pero no respondieron consultas de los periodistas que estaban en el lugar.

Putin fue el primero en tomar la palabra, donde calificó la reunión como “constructiva” y aprovechó para remarcar la herencia histórica rusa en Alaska, mencionando los nombres de origen ruso en varias localidades y las iglesias ortodoxas presentes en el estado. También reafirmó que “todo lo que sucede en Ucrania es una tragedia para nosotros” y volvió a describir a la nación ucraniana como una “nación hermana”.



Trump, por su parte, aseguró que “tuvimos una reunión muy productiva, llegamos a algunos acuerdos, pero no en todos”. El expresidente estadounidense sostuvo que hay una “buena chance” de alcanzar un entendimiento en futuras instancias, aunque advirtió que si Putin no muestra disposición al compromiso, cualquier encuentro puede terminarse en minutos.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no fue invitado a esta cumbre y rechazó de antemano cualquier intento de presión para ceder territorios ocupados por Rusia. Trump adelantó que cualquier acuerdo final debería incluir una reunión tripartita con Zelensky, una propuesta que genera recelo en Kiev y en varias capitales europeas, mientras Putin busca aliviar las sanciones occidentales y consolidar su posición en el campo de batalla.