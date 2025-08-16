De las aulas al volante: Estudiantes universitarios rindieron el examen teórico para su primera licencia

Cerca de 400 estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) rindieron este sábado el examen teórico para acceder a su primera licencia de conducir. La evaluación se realizó en las aulas de la casa de estudios, tras completar tres clases de capacitación dictadas por instructores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

La iniciativa, parte del curso de “Primera Licencia”, busca descentralizar el trámite y acercar el servicio a distintos puntos estratégicos de la ciudad. Los alumnos que aprobaron esta etapa podrán, la próxima semana, rendir el examen práctico en un simulador que será instalado en la universidad. Además, en el mismo predio podrán realizar el estudio psicofísico gracias al Móvil de Licencias.

“El objetivo es que tengamos más conductores responsables y una Salta ordenada y segura”, destacó Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

El instructor Ramiro Aguirre resaltó la buena recepción del programa entre los jóvenes, quienes, al superar las tres etapas, obtendrán un carnet habilitante por un año.