Accidente provoca apagón: Conductor choca poste de luz en la madrugada

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:00, un vehículo perdió el control e impactó de lleno contra un poste de alumbrado público en ruta 36, a la altura del barrio 40 Viviendas de Rosario de la Frontera. El fuerte choque provocó un corte de energía que se extendió por varias horas en la zona.

Por el momento, se desconoce si el conductor o los ocupantes se encontraban bajo los efectos del alcohol y tampoco hay confirmación oficial sobre personas heridas. Vecinos señalaron que, hasta ahora, la policía de la Comisaría Segunda no brindó detalles sobre el incidente.