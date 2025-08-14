Un salteño murió tras caer desde el techo

El lamentable hecho sucedió en la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde un hombre perdió la vida tras caer desde el techo de una vivienda en la intersección de calle San Martín y Paraguay.

Personal se movilizó al lugar, donde trabajó también el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para determinar las causas del fallecimiento.

Según informaron medios de Orán, por el momento no se confirmaron las causas del accidente por las cuales perdió la vida el vecino.