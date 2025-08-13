Un querido grupo folclórico salteño se separó: "Nos quedamos con lo mejor de lo vivido"

Los del Portezuelo, trío originario de Salta integrado por Agustín Day, Francisco Oliver y Diego Cardero, acaba de anunciar el cierre de su trayectoria con una emotiva publicación: “Nos quedamos con lo mejor de lo vivido. Siempre música.”

Desde Salta, ellos fusionaron el folklore con pop y rock, construyendo una identidad musical única, fresca y moderna. Su recorrido discográfico incluye cinco trabajos principales: Sólo se trata de vivir (2011), Nosotros (2012), Los del Portezuelo (2015), Desde Adentro (2020) y Kuntur (2021). Los últimos dos fueron reconocidos en los Premios Gardel, destacándose en las categorías de "Mejor Álbum Grupo de Folklore" y "Folklore Alternativo".

En esta etapa final, la banda se despide agradeciendo a quienes la acompañaron, reafirmando que se quedan con los mejores recuerdos y reconocen que, pese al cierre, su legado musical perdurará.