Tiene 17 años y busca una familia que comparta su amor por el arte

La jovende 17 años, con gran interés por la lectura, el dibujo y las actividades culturales, está en busca de una familia que le ofrezca un hogar afectuoso y acompañamiento en su crecimiento.

Cursa el último año de secundaria y disfruta participando en talleres literarios y artísticos, así como visitando museos y la biblioteca provincial. En sus vacaciones aprovecha para nadar y compartir actividades recreativas, reflejando su curiosidad y espíritu activo.

La adolescente tiene un diagnóstico de retraso mental leve y recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico de manera habitual. Es fundamental que la familia adoptiva permita mantener y fortalecer sus vínculos con sus hermanos.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta invita a familias de todo el país que quieran brindar un entorno de cuidado y apoyo a postularse. Los interesados pueden comunicarse al correo [email protected] o al teléfono 0387–4258026, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, para más información o iniciar el proceso de postulación.