Polémica en España: El embajador argentino exclamó "¡Viva el Rey!" en un acto por San Martín

El embajador de la Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, generó sorpresa durante un acto en homenaje al general José de San Martín realizado en la ciudad de Cádiz, en el marco del 175° aniversario de su fallecimiento.

Al finalizar su discurso, el diplomático expresó: "¡Viva la Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el Rey, viva la libertad!", lo que produjo murmullos entre los asistentes.

En el inicio de su intervención, Bunge Saravia había señalado: "Este domingo 17 se cumplen 175 años del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Evocamos no solo la gesta libertadora de América, sino también los lazos que lo unen con Cádiz y España".

El acto estuvo encabezado por el embajador junto al alcalde de Cádiz, Bruno García de León, el cónsul argentino en esa ciudad, Sergio Servin, y autoridades locales. Desde la Embajada argentina destacaron la ofrenda floral como un "tributo al General José de San Martín, Padre de la Patria y Libertador de Argentina, Chile y Perú".

Asimismo, remarcaron que la ceremonia buscó fortalecer el vínculo con la comunidad argentina residente en España, una de las más numerosas a nivel mundial, con la presencia de representantes de la Casa Argentina en Cádiz y en Sevilla.

La designación de Bunge Saravia al frente de la Embajada argentina en España se concretó tras la salida de Roberto Bosch a fines del año pasado, en el marco de cambios en la Cancillería. Posteriormente, el gobierno español otorgó el plácet y el Senado aprobó su pliego.