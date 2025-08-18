Cuánto cuesta el reloj de Karina Milei que desató la polémica

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, salió al cruce de acusaciones de Pamela David que le atribuía el uso de un Rolex de 35 mil dólares, calificándolas de "campaña sucia". A través de un comunicado, aclaró que su reloj es de la marca suiza Grovana, que vale "menos de 1000 dólares" y que lo compró con su dinero "mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia".

El reloj en cuestión es un modelo que estaría fuera de catálogo. Sin embargo, en Mercado Libre se ofrece un modelo muy similar, el Grovana Kensington Royal Lady Zafiro, por un precio de $1.040.000, lo que equivale a unos 788 dólares al cambio paralelo, cifra que coincide con la declaración de la funcionaria.

Las características del reloj, según el sitio oficial

El modelo Kensington Royal de Grovana, similar al que luce la secretaria de la Presidencia, es un reloj de gama media de la industria suiza. De acuerdo a la información del fabricante, cuenta con componentes de alta calidad.

-Cristal: Zafiro (Sapphire crystal), altamente resistente a las rayas.

-Movimiento: Cuarzo (Quartz Movement), de precisión suiza.

-Revestimiento: PVD Coating, un tratamiento para dar color y durabilidad.

-Resistencia al agua: Sí (Water resistance).

-Material: Acero inoxidable 316L (316L Stainless Steel).

polémica

Karina Milei acompañó su descargo con una foto de su muñeca luciendo el reloj, que según afirmó fue tomada antes de asumir su cargo, y aseguró que iniciará acciones legales por "calumnias e injurias". "A diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", sentenció. /NA