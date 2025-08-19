Habrá nuevos estacionamientos gratuitos para motos en la ciudad: ¿dónde estarán?

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informó que se destinarán nuevos espacios para el estacionamiento de motocicletas en la ciudad. Esta decisión se debe a fortalecer el ordenamiento territorial.

Los nuevos estarán ubicados tanto en el micro como en el macrocentro y quienes no los respeten serán multados y hasta removidos.

Los nuevos estacionamientos estarán ubicados en: