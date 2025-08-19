Habrá nuevos estacionamientos gratuitos para motos en la ciudad: ¿dónde estarán?Municipal19/08/2025
Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informó que se destinarán nuevos espacios para el estacionamiento de motocicletas en la ciudad. Esta decisión se debe a fortalecer el ordenamiento territorial.
Los nuevos estarán ubicados tanto en el micro como en el macrocentro y quienes no los respeten serán multados y hasta removidos.
Los nuevos estacionamientos estarán ubicados en:
- Aniceto, Bicentenario y Aniceto Latorre
- Alvarado entre Córdoba y Lerma
- Bicentenario y Paseo Güemes
- Leguizamón entre Sarmiento y Güemes
- Leguizamón entre Bicentenario y Vicente López
- Güemes entre 20 de Febrero y 25 de Mayo
