Habrá nuevos estacionamientos gratuitos para motos en la ciudad: ¿dónde estarán?

Municipal19/08/2025
estacionamiento de motos

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informó que se destinarán nuevos espacios para el estacionamiento de motocicletas en la ciudad. Esta decisión se debe a fortalecer el ordenamiento territorial.

Los nuevos estarán ubicados tanto en el micro como en el macrocentro y quienes no los respeten serán multados y hasta removidos.

Los nuevos estacionamientos estarán ubicados en:

  • Aniceto, Bicentenario y Aniceto Latorre
  • Alvarado entre Córdoba y Lerma
  • Bicentenario y Paseo Güemes
  • Leguizamón entre Sarmiento y Güemes
  • Leguizamón entre Bicentenario y Vicente López
  • Güemes entre 20 de Febrero y 25 de Mayo

estacionamiento de motos 2

