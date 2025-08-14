Habrá un nuevo semáforo en Av. Banchick: Entérate dónde

La Municipalidad de Salta autorizó a la empresa SOLID MD S.R.L. a iniciar la obra de semaforización y construcción de una dársena de colectivos frente al Templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre avenida Banchick.

La iniciativa fue evaluada por distintas áreas técnicas de la Secretaría de Movilidad Ciudadana y de Obras Públicas. Los informes concluyeron que el proyecto cumple con todas las normativas vigentes y cuenta con las condiciones de seguridad y operatividad necesarias.

El plan contempla la instalación de un semáforo peatonal accionado por demanda, permitiendo el cruce seguro de fieles y vecinos desde el templo hacia las paradas de transporte público y viceversa. La dársena proyectada tendrá una extensión total de 70 metros, divididos en zonas de desaceleración, estacionamiento y aceleración de los colectivos.

En el lugar está ubicado el templo que se inauguró hace un año y que ha incrementado el flujo peatonal en la zona.

Se prevé además una vereda peatonal de 1,50 metros de ancho a lo largo de la dársena y un pavimento de hormigón H-30 con base granular, diseñado para una vida útil de 20 años. La obra incluirá señalización vertical y horizontal conforme a las normas de la Dirección Nacional de Vialidad y la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

En cuanto a la semaforización, el sistema permitirá dos fases de cruce peatonal, diferenciando la habilitación para atravesar la avenida completa o la colectora, según la demanda detectada.

La Municipalidad aclaró que la ejecución de la obra no representará costo alguno para las arcas públicas, ya que será financiada en su totalidad por la empresa SOLID MD S.R.L. La supervisión estará a cargo de inspectores designados por la Secretaría de Obras Públicas.

El subsecretario de Gestión de Obras Públicas, Ing. Pablo Bautista Luna, firmó la resolución que habilita el inicio de los trabajos, destacando que “esta obra busca mejorar la seguridad vial y optimizar el tránsito en una zona de alto flujo peatonal y vehicular”.

Con la autorización formal, se espera que las tareas comiencen en las próximas semanas, respetando los pliegos técnicos y las normativas vigentes para este tipo de intervenciones urbanas.