Crisis en transporte de personas con discapacidad: 30% de los prestadores dejaron de trabajar

En medio de la novedad de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia al veto del Ejecutivo a la ley de emergencia, y la suspensión de pensiones, el sector de los transportistas de la discapacidad afirma que está atravesando “el peor de los años”, con la suspensión de sus servicios.

¿Cuál es la situación? Ademar Anachuri, de la Asociación de Transporte de Discapacitados, habló con El Once TV donde indicó que los prestadores están reclamando por el retraso de los valores de sus servicios, los cuales Nación no actualiza, cobrando “miserias” a la fecha, empezando de dar de baja sus atenciones.

“Estamos atravesando momentos muy difíciles, como hace mucho tiempo pero este año ha sido el peor año” de todos, con casi dos décadas de servicios, manifestó agregando que participarán de la vigilia por la sesión del Congreso para tratar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Dicho esto prosiguió: “Es una situación crítica, 30% de los transportistas han dejado de trabajar, han devuelto sus licencias, directamente han dejado de prestar servicio, lo que implica que personas han quedado sin transporte para acceder a sus terapias”.

A esto añadió que el panorama en Salta es aún peor pues “tenemos la dificultad que las obras sociales no pagan y las sindicales lo hacen pero muy poco”, además de la falta de actualización de valores desde Nación, generando un escenario sombrío y complicado.