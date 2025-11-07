"Van a salir en bolsa negra": Vecinos temen por una banda "patotera" en B° San Calixto

El barrio San Calixto de la ciudad de Salta estaría siendo acechado por un grupo de sujetos conflictivos que, según el testimonio de una vecina, se dedican a amenazar, patotear y organizar agresiones dirigidas contra residentes del sector.

La situación, descrita como una problemática de larga data, escaló a tal punto que la denunciante, identificada como Sandra, asegura vivir en constante estado de alarma por su seguridad y la de su familia.

¿Cuáles son los detalles? Según los dichos de Sandra, el foco de conflicto estaría en una pareja y su hijo, a quien identificó como "el Junior", quien supuestamente "lidera la banda de San Calixto, 'el fondo' se hacen llamar o 'la plaza', en la cual tienen el vilo a todo el barrio", fueron las declaraciones de la vecina al medio Canal 7, donde aseguró que este grupo y sus allegados actúan con total impunidad, sintiéndose dueños del barrio.

Sandra relató que la mujer del grupo conflictivo organiza presuntamente a otros individuos a través de redes sociales para cometer los actos de violencia. "Ella organiza mediante WhatsApp la junta de todos estos individuos para patotear, para romper las casas, apedrar a los vehículos de la gente que a ella no le cae bien", afirmó la denunciante.

La vecina también identificó a otros supuestos miembros de la banda, entre ellos el marido de la mujer, alias "el gallo", a quien se lo ve "sin remera y comandando toda esta patota" en las imágenes aportadas. Además, mencionó a otros individuos, señalando que varios de ellos supuestamente tendrían causas penales abiertas en su contra.

Según la denunciante, las agresiones se volvieron personales, ya que el grupo conflictivo estaría difundiendo acusaciones falsas sobre su hija y ella, vinculándolas a la venta de drogas. "A mí me hacen como una que vende droga al por mayor", se lamentó Sandra, enfatizando que tanto ella como su marido tienen 65 años y son una familia trabajadora, conocida por su microemprendimiento de masitas regionales.

El conflicto llegó a la esfera judicial, pues Sandra aseguró que el fiscal ya tomó medidas como la prohibición de acercamiento, pero sostuvo que "a esta gente no les importa nada". De acuerdo con la denunciante, estos sujetos utilizarían incluso armas hechizas, y las amenazas se volvieron extremas.

Finalmente, la vecina hizo un dramático llamado a las autoridades. "Pedirle a la justicia que hagan algo urgente, porque esto es cuestión de vida o muerte, tienen armas, dicen que los llenemos de denuncias porque en dos años sale y que vamos a salir en bolsa negra", concluyó Sandra, subrayando la urgencia de una intervención estatal efectiva para frenar la escalada de violencia y amedrentamiento en el barrio San Calixto.