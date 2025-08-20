¡Estafas! La extorsionaron por plata tras contactar a un “especialista en parejas”

Nuevamente, los casos de salteños estafados vuelven a ser noticias, en este caso con una víctima siendo extorsionada tras contactar a un “especialista” en relaciones convivenciales, a quien recurrió por ayuda, haicendo varios pagos por cuantiosas sumas.

¿Cuál es la situación? Según informó Radio Salta, este caso comenzó cuando allá por 2022, una salteña contactó por medio de las redes sociales, más precisamente por Facebook a un sujeto que se presentaba a los usuarios como especialista en uniones de parejas.

Fue cuando esta mujer le consultó por sus servicios y le hizo un primer pago de $30.000. No obstante y acorde fue pasando el tiempo, el “especialista” en vínculos empezó a demandarle más dinero, los cuales ella habría cumplido.

Sin embargo fue la semana pasada cuando la mujer recibió mensajes de varias personas quienes la amenazaban con hacer públicas sus conversaciones, si no pagaba una supuesta deuda, junto a la advertencia que “algo malo iba a pasar” si no cumplía.

Con esta extorsión, la damnificada realizó varias transferencias por un total de 300.000 pesos. Posteriormente, aconsejada tras estos hechos, la mujer procedió a hacer la denuncia de rigor ante un eventual caso de estafa en línea y fraude.