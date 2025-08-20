Usó una tarjeta ajena para realizar compras y quedó filmada

Un hecho que no es novedad, pero que pone en alerta a la gente sobre como actuar ante la pérdida o robo de tarjetas de crédito o débito para evitar el consumo a través de las mismas en manos ajenas.

Las cámaras privadas de un comecio, muestran como una mujer realiza compras en un comercio de Salvador Mazza sin que la empleada o vendedora advirtiera que no le pertenecía, quizás porque no acostumbran a solicitar el DNI para corroborar la identidad de quien realiza la compra, informó Multivisión.

Para no ser víctimas de este delito, es fundamental que los plásticos sean bolqueados, ya sea a través de las Apps o bien con los números que cada emisor pone a disposición para estos casos, como así también es recomendable radicar la denuncia policial, pero seria recomendable que el comercio pida obligatoriamente el DNI ya que también pueden verse perjudicados si el dueño del plástico desconoce la compra.