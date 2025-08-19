¡Peligro, estafas! Alertan que usan el nombre de un diario salteño para obtener datos

En medio de los casos que trascienden sobre intentos de estafas a salteños en su buena voluntad, en las últimas horas ha circulado una advertencia por parte de un medio de comunicación, el cual alerta por malvivientes que quieren obtener datos personales, usando su nombre.

¿Cuál es la situación? A través de un posteo, el medio local Nuevo Diario de Salta comunicado a sus lectores y a la ciudadanía por igual, sobre estos intentos de estafas que malhechores buscan conseguir, empleando su nombre para embaucar a la gente.

“Queremos informarles que Nuevo Diario no solicita información personal a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto”, reza el aviso hecho por el medio colega a la ciudadanía en general.

Dicho esto indicaron que, en caso de recibir “una llamada o mensaje que afirme ser de nuestra empresa y solicita información confidencial, por favor, no proporcione ningún dato”. Asimismo, pidieron que ante cualquier duda, se comuniquen por las vías oficiales del periódico capitalino.