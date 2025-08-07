Metán: Presentó dos cheques falsos, la justicia lo imputó por estafas

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó de forma provisional a un hombre de 33 años, como autor del delito de estafa.

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por defensa particular y desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenido.

El hecho se originó en el mes de mayo, cuando un comerciante de la ciudad de Metán concretó una importante operación de venta de mobiliario a un particular, quien abonó una suma superior a los seis millones de pesos mediante la entrega de dos cheques diferidos.

Al momento de presentarlos al cobro, ambos instrumentos fueron rechazados por ser apócrifos, lo que motivó la inmediata radicación de la denuncia correspondiente por parte del damnificado.

A partir de ello, personal de la Brigada de Investigaciones 3 de Metán, bajo directivas de la Fiscalía inició una serie de tareas investigativas que permitieron la identificación del presunto autor del hecho. Tras determinar su paradero, se logró su detención en la provincia de Catamarca, desde donde fue trasladado a Salta para quedar a disposición de la justicia y avanzar con su imputación penal.