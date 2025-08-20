¡Cuidado con tu mascota! Qué hacer si hay veneno cerca, tras las alertas en Tres Cerritos

Sociedad20/08/2025
Perro envenenado

En los últimos días se reportaron casos de perros muertospor envenenamiento en Tres Cerritos, algunos de ellos animales de familia y otros de la calle. InformateSalta consultó al médico veterinario Walter Chihán para conocer cómo actuar ante estas situaciones y prevenir riesgos.

Chihán explicó que muchas veces los venenos se colocan en la basura o en alimentos que los animales pueden ingerir. “Cuando vemos que nuestro perro empieza a bambolearse, a tener incoordinación, babea o tiene pujos, hay que prender la alarma, porque podría estar intoxicado”, dijo.

“Lo ideal es usar una correa corta y observar al animal en todo momento, sin quitarle la libertad de disfrutar del paseo”

El profesional recomendó que, al salir a pasear, los dueños presten atención a lo que el perro olfatea o intenta comer, ya que los bultos o bolsas en el camino pueden contener sustancias tóxicas. “Lo ideal es usar una correa corta y observar al animal en todo momento, sin quitarle la libertad de disfrutar del paseo”, aclaró.

Ante cualquier síntoma sospechoso, Chihán aconseja comunicarse de inmediato con el veterinario de cabecera. Señaló que los envenenamientos suelen producir trastornos gastrointestinales y neurológicos graves, y que no existen antídotos específicos, por lo que la atención rápida puede marcar la diferencia.

Se subraya la importancia de denunciar estos casos a las autoridades para proteger a otros animales y evitar que se repitan los hechos.

