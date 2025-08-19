Temor en Tres Cerritos: Habrían envenenado a seis perros

Después del caso de crueldad animal en Las Cañitas, los vecinos de Tres Cerritos advirtieron sobre la aparición de perros envenenados en el barrio. Hasta el momento no hubieron denuncias formales lo que impide avanzar en una investigación, se hablan de cinco o seis casos.

"Los delitos que tienen que ver con el envenenamiento de animales deben ser denunciado inmediatamente"

La abogada Carmen Céspedes remarcó a InformateSalta la importancia de accionar ante estos hechos. “El grave error de todos los vecinos siempre es no denunciar. Los delitos que tienen que ver con el envenenamiento de animales deben ser denunciado inmediatamente. Sin la denuncia no se puede hacer absolutamente nada. Si vos no denunciás, ningún fiscal investiga”.

Explicó que el veneno utilizado suele ser carbofuran, un órgano fosforado altamente tóxico. “Inmediatamente cierra las vías respiratorias del perro y muere broncoaspirado. Es una situación horrible”, describió.

"La Justicia actúa, pero solo si hay denuncia"

La abogada recordó un caso que le tocó vivir en 2012, cuando en su cuadra envenenaron a 11 perros. “Logré identificar al responsable, se hizo un allanamiento y le encontraron carbofuran. Fue condenado a 8 años de prisión. Eso demuestra que la Justicia actúa, pero solo si hay denuncia”, aseguró.

Céspedes advirtió que estos hechos pueden afectar a personas. “El carbofuran afecta la vida respiratoria de cualquier ser vivo. No hay que minimizarlo”.

Finalmente, sostuvo que Salta necesita avanzar en políticas concretas. “En Buenos Aires hay fiscalías especializadas en delitos contra animales. Acá no tenemos nada, los políticos deberían tomarlo como una prioridad”.

Y cerró con un mensaje claro: “Hay que animarse a denunciar. El maltratador de animales es un cobarde, ataca seres indefensos, nunca se va a animar a enfrentarse con una persona. Si se identifica al responsable, esa persona deja de matar animales”.