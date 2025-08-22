"Salva Corazones" este sábado: Jornada de Prevención y RCP en el Cerro San Bernardo

Este sábado 23 de agosto se realizará en el Cerro San Bernardo una nueva edición de la jornada “Salva Corazones”, organizada por 9AMAS, Simela, la Sociedad Salteña de Cardiología y Centro UAM, con el apoyo del Teleférico. La actividad busca concientizar sobre la prevención de la muerte súbita en el deporte y ofrecer capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP).

"En Argentina hay 1 muerte súbita cada 15 minutos"

Marcelo Gustavo Romero Andersson, director de 9AMAS, explicó que “en la Argentina tenemos 40 mil muertes súbitas al año, es decir, una cada 15 minutos. Es una cifra alarmante y por eso creemos fundamental concientizar y enseñar a la gente cómo actuar”.

El evento contará con charlas de especialistas, demostraciones en vivo y un taller práctico de RCP con 28 simuladores para que los asistentes puedan practicar la técnica correctamente. “Lo más lindo y lo más importante de la vida es la vida misma y hay que cuidarla más. Por eso insistimos en que la gente haga cursos presenciales y con práctica real, porque eso sí salva vidas”, remarcó Romero Andersson.

La jornada es libre y gratuita, abierta a todo público, y se desarrollará de 9:30 a 13 horas. Se espera la participación de grupos deportivos, turistas y vecinos en general. “Queremos que la comunidad se prepare, porque estar capacitado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, tanto en una competencia como en una salida recreativa”, señalaron desde la organización.