El gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

Los diputados votaron en contra del veto del presidente ayer en la Cámara Baja Nacional en relación a la Agencia Nacional de Discapacidad.

En paralelo, se filtraron audios con denuncias sobre presuntas coimas en el sector de discapacidad. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, informó a través de su cuenta de X.

Además, agregó: “Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”.