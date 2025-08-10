Salta se prepara para “Salva Corazones 2025”: Capacitación para prevenir muerte súbita

Por tercer año consecutivo, las organizaciones 9 AMAS, Simela, la Sociedad Salteña de Cardiología y Centro UAM, con el apoyo del Teleférico San Bernardo, llevarán adelante el evento “Salva Corazones”, una iniciativa destinada a concientizar y capacitar sobre cómo actuar frente a la muerte súbita.

La jornada está especialmente orientada a la comunidad deportiva, aunque la convocatoria es abierta al público en general. El objetivo es brindar herramientas para que cualquier persona pueda intervenir de forma rápida y efectiva en entrenamientos, competencias o espacios recreativos.

En Argentina, la muerte súbita provoca alrededor de 40.000 fallecimientos por año y es la principal causa de muerte a nivel mundial. Según especialistas, hasta el 70% de los casos podrían evitarse si se aplicaran maniobras de reanimación y uso de desfibriladores en los primeros minutos.

“Salva Corazones” ofrecerá talleres prácticos, demostraciones en vivo y charlas educativas, permitiendo que los asistentes adquieran conocimientos esenciales para actuar en situaciones críticas.

Los organizadores destacaron que participar no solo puede salvar la vida de un ser querido o compañero, sino también la propia.

“A través de la conciencia y la preparación, podemos construir entornos más seguros para todos”, subrayaron.