Argentina tiene un nuevo millonario con el Quini6: Más de 1.500 millones de pesos se llevó

Desde ayer miércoles, Argentina tiene un nuevo millonario tras el sorteo del tradicional Quini 6. Es que el único afortunado que acertó los seis números de toda la jornada se llevó una suma extraordinaria.

Se trata de un jugador de la localidad de Trelew, en Chubut, que se llevará $ 1.514.811.387,60.

Para llevarse esa suma preciada, el apostador jugó en la modalidad Tradicional, con esta fórmula: 32 - 18 - 05 - 14 - 16 - 42