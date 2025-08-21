River tuvo más puntería en los penales, pasó a Libertad y está en los cuartos de final de la Copa

River Plate eliminó por penales a Libertad de Paraguay y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Luego del 0 a 0 en la ida, esta noche empataron 1 a 1 en el tiempo regular y luego en la definición el millonario se impuso por 3 a 1 y en la próxima instancia cruzará con Palmeiras.

El equipo argentino comenzó ganando con gol de Sebastián Driussi a los 29 minutos, y la visita lo igualó por intermedio de Robert Rojas (exdefensor riverplatense), a los 43.

En el dueño de casa vio la roja Giuliano Galoppo, a los 52 minutos.

El encuentro se disputó en el estadio Mas Monumental y fue dirigido por el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Cristhian Ferreyra.

