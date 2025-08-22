Denuncian robos, daños y ataques por parte de un paciente en el hospital de Tartagal

En el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal se registraron varios hechos delictivos que afectaron tanto al personal como a los pacientes. Según informaron desde el centro de salud, un paciente con discapacidad psiquiátrica causó destrozos en las instalaciones, mientras que se produjeron robos en el hospital y en sus alrededores.

Pedro Enrique Urueña, gerente del hospital, comentó a través de Mosconi Tv Color: “Hemos tenido varios hechos desafortunados, varios incidentes, roturas de vidrios, robo de herramientas, robo de bancas destinadas al público, esto ocasionó que se reformara la disposición de los vigiladores, actualmente están dispuestos en horario nocturno y también tengo que agradecer la predisposición con la policía de la provincia”.

Sobre la situación del paciente con discapacidad mental, Urueña agregó: “Ya hemos dado parte a la asesoría de incapaces y estamos en gestiones para que se le asigne otro domicilio con un acompañante terapéutico”.

Además, el gerente informó que, debido al fallecimiento del titular de la empresa de seguridad que trabajaba con el hospital, fue necesario contratar una nueva compañía para garantizar la vigilancia en el lugar.