Avanzan las obras en diferentes barrios de Tartagal

Con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Salta y el firme compromiso de la Municipalidad de Tartagal, la ciudad avanza con obras públicas de envergadura que transforman la vida de los vecinos y vecinas del este de la ciudad.

El intendente Franco Hernández Berni recorrió la calle 13 de Diciembre, donde finalizó la pavimentación que conecta los barrios San Juan, TGN y El Ceibo, mejorando la transitabilidad y aportando mayor seguridad con la instalación de iluminación LED de última generación.

Esta obra, realizada en tiempo record, gracias al plan de trabajo que contemplo horarios nocturnos para su rápida finalización, era largamente esperada por los vecinos de la zona y representa el reflejo de una gestión ordenada, moderna, inclusiva y eficiente, que entiende que el progreso se construye con un Estado presente y articulando esfuerzos con la Provincia.

“Estamos haciendo y seguiremos avanzando, porque cada calle pavimentada es dignidad, integración y futuro para Tartagal” destacó el intendente.

Reafirmó el jefe comunal, destacando que este tipo de proyectos son parte de un plan integral de desarrollo urbano Tartagal 2025, que prioriza a los barrios y mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos.