En octubre comenzará el juicio por Miss Orán: Piden ocho años de prisión

En febrero, la Policía de Seguridad Aeroportuaria interceptó una Toyota Hilux en la entrada a Salta, en la que viajaban Martina Oliva, una excandidata a reina, Joaquín “Perro” Tolaba, pareja de la joven y Ángela Cuenca.

Eran conocidos como barredores de un Citroën C3 Aircross cargado con 15 kilos de marihuana. Al advertir el control, el vehículo con la droga escapó a más de 180 km/h, hasta desintegrarse en un choque en la intersección de las rutas 23 y 41 (Jujuy). Durante la persecución, los ocupantes arrojaron la carga.

En ese procedimiento fue detenido Juan Alberto Romero, mientras que días después capturaron en Orán a Roberto “Cone” Leiton. El tercer prófugo de ese operativo, Benjamín Michel Delgado –marido de Cuenca–, tiene pedido de captura nacional e internacional.

En el marco del inicio del juicio, trascendió cuántos años se pidió para cada uno de los involucrados:

Gustavo Joaquín “Perro” Tolaba podría recibir 12 años de prisión

La miss Orán Martina Oliva podría recibir ocho años

Ángela Carolina Cuenca y José “Rengo” Burgos también ocho años

Juan Alberto Romero siete años de prisión

Roberto Carlos “Cone” Leiton, cuatro 4 años, acogido a la figura del arrepentido

Los hombres permanecen alojados en la cárcel de General Güemes, mientras que las dos mujeres cumplen prisión domiciliaria.