Cayó el ‘rompevidrios’ de Salta: Acusado de cinco robos en distintos barrios

La Fiscalía Penal de la Unidad de Robos y Hurtos (UNICROH) imputó de manera provisional a un hombre de 32 años acusado de cinco robos bajo la modalidad de “violentadores de vehículos” en diferentes zonas de la ciudad de Salta.

La investigación se inició a principios de agosto, cuando un vecino denunció que, tras dejar estacionado su vehículo en la vía pública, encontró una ventanilla rota y el faltante de dinero y pertenencias del interior.

El análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, junto con relevamientos de testigos y otras medidas, permitió identificar a un sospechoso que se movilizaba en motocicleta, merodeaba los vehículos estacionados, rompía las ventanillas con un elemento contundente —tipo bujía— y huía con los objetos sustraídos.

El trabajo conjunto de la Fiscalía a cargo de María Eugenia Guzmán, el auxiliar fiscal Christian Medina, y el personal de la Dirección General de Investigaciones, a través de los Grupos Investigativos de los Sectores 2 y 4B, permitió relacionar el caso con otros robos de similares características.

El sospechoso fue detenido en la vía pública y, durante los allanamientos, se secuestraron una motocicleta, un casco y un automóvil, que habrían sido utilizados en los ilícitos investigados.

La fiscal Guzmán solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanzan las tareas para el total esclarecimiento de los hechos.