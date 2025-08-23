De la terraza al hospital: Impactante rescate en Orán

La tranquilidad de la noche en el barrio ubicado sobre calle Natalio Roldán 1355 se vio interrumpida por un dramático accidente cuando un hombre de 61 años cayó desde el tanque de reserva ubicado en la terraza de un segundo piso.

El fuerte impacto le provocó múltiples fracturas en su pierna izquierda, generando momentos de desesperación entre los vecinos que no dudaron en alertar a los servicios de emergencia.

En pocos minutos, personal de Bomberos Voluntarios de Orán, junto con Bomberos de la Policía y el equipo médico de SAMEC, desplegaron un operativo de rescate en altura. La maniobra, que incluyó un descenso controlado, exigió precisión, coordinación y coraje para resguardar la integridad del herido.

Gracias al rápido accionar, el hombre fue estabilizado en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paul, donde permanece bajo atención médica.

El trabajo en equipo de los bomberos y el personal de emergencia fue clave para evitar una tragedia mayor. Una vez más, el valor y la preparación de los socorristas marcaron la diferencia en una situación crítica.