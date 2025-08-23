Final feliz en el Chaco salteño: Hallaron con vida al niño sordomudo extraviado hace días

Tras días de intensa búsqueda y preocupación, el Chaco salteño vive horas de alivio. El niño Erwin, sordomudo y residente del paraje El Arrozal, en Santa Victoria Este, fue hallado con vida luego de un gran operativo conjunto entre la Policía de Salta, el municipio y vecinos de la zona.

Erwin había desaparecido días atrás junto a su hermano, quien fue encontrado primero. Desde entonces, la familia y toda la comunidad se mantuvieron en alerta, colaborando activamente en los rastrillajes.

El niño fue hallado debajo de una rama, exhausto, deshidratado y al borde de una convulsión, luego de soportar jornadas de viento, altas temperaturas y tierral. La rápida asistencia del personal policial y de los vecinos permitió estabilizarlo de inmediato.

Fuentes oficiales indicaron que el niño se encuentra internado para su recuperación, y que junto a su hermano podrían ser trasladados a Tartagal en las próximas horas, según lo determine el equipo médico.

La búsqueda incluyó tropas terrestres, vehículos, y planes para incorporar drones si no lograban resultados. La articulación entre fuerzas de seguridad, municipio y vecinos fue fundamental para el final feliz.

La familia, visiblemente emocionada, agradeció el compromiso de la Policía y de todos los que participaron en las tareas. Desde el municipio también destacaron que acompañarán a los niños y a su familia con asistencia durante los próximos días.

El encuentro estuvo cargado de emoción y alivio. “El accionar de la Policía fue clave”, resaltaron los familiares. Gracias al esfuerzo colectivo, la historia de Erwin y su hermano tuvo un final esperanzador, con ambos en recuperación y rodeados de contención comunitaria.