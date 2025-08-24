Los mensajes de Jorge Rial que anticipan que Javier Milei quedaría involucrado en nuevos escándalos

A través de su cuenta de X, Jorge Rial viene compartiendo en los últimos días una serie de mensajes en los que anticipa que Javier Milei podría quedar involucrado en nuevos escándalos tras la polémica filtración de audios del extitular de la Agencia nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a quien se lo escuchó hablar sobre la gestión de coimas de una droguería que le garantizaba a proveedores contratos con el Estado. En dicha causa por presunta corrupción que está en investigación judicial, el exfuncionario salpicó nada más y nada menos que a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria General de la Presidencia, y a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

Los audios en cuestión fueron difundidos hace unos días en el streaming de Rial, Carnaval, y el conductor abordó de lleno el tema, tanto en dicho en canal como en su programa Argenzuela (Radio 10 y C5N). Además, a través de unos cuantos posteos en X, el comunicador publicó por ejemplo este domingo un lapidario mensaje dedicado a Milei en el que deslizó: "Al final los ensobrados no eran los periodistas, era Karina Milei, tu hermana".

Por otro lado, sobre la postura del Gobierno de negar los audios y asegurar que está todo armado, Jorge Rial anticipó en otra publicación: "Lo único bien armado es el circuito de corrupción. Esperen al lunes". En esta sintonía, el referente de Carnaval también le respondió a Lilia Lemoine, quien pidió que publiquen el audio completo, sin editar, a lo que el conductor retrucó: "Estás al horno. Y esto es solo el 10 por ciento de la corrupcion de este gobierno. Espera unos días. Total estás al pedo en esta vida".

Pero esto no es todo, el viernes Jorge Rial aseguró que el gobierno de Javier Milei enfrentará nuevas tubulencias al remarcar: "Y ojo, se los aviso ahora, lo de los audios y las coimas con los medicamentos en la ANDIS es parte de un entramado más grande y escandaloso. No saben lo que se viene. Atentos. Ampliaremos!!!!". El mismo día, el periodista sumó en otro posteo: "Se los avisé ayer. Se los aviso ahora. Esto recién empieza. Donde llegue una llamada aparecen los WhatsApp con Karina y Lule".

Además, sobre el contenido del celular del extitular de la ANDIS, el conductor comentó: "Parece que hay un back de los WhatsApp de Spagnuolo. Los puso a recaudo hace unos meses. Por lo menos dos personas lo tienen. De acuerdo a los acontecimientos, podrían salir a la luz. Ampliaremos!!!!".