El exasistente de Fátima Florez aseguró que la imitadora tuvo un encuentro íntimo con Demichelis

El exasistente de Fátima Florez aseguró que la comediante tuvo un encuentro con Demichelis meses antes de que se confirmara su separación de Evangelina Anderson.

Este domingo, Ángel Sesarín, exasistente de Fátima Florez, sorprendió al revelar que no le llamó la atención la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Según él, la imitadora habría tenido un “encuentro” con el director técnico tiempo atrás.

"No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis", aseguró Sesarín, quien trabajó junto a la humorista.

Al dar más detalles sobre ese episodio, relató: "La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero".

Cuando la cronista quiso saber qué ocurrió en ese encuentro, Sesarín respondió: "No sabría decirte, porque yo me quedé esperando en el hall. Él estaba solo".

Además, agregó que Florez también se habría comunicado con Lionel Scaloni. "Después le escribió al director técnico y su mujer le dijo que se deje de bebotear con Scaloni", comentó. /A24