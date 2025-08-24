El exasistente de Fátima Florez aseguró que la imitadora tuvo un encuentro íntimo con Demichelis

El exasistente de Fátima Florez aseguró que la imitadora tuvo un encuentro íntimo con DemichelisMedios24/08/2025
Este domingo, Ángel Sesarín, exasistente de Fátima Florez, sorprendió al revelar que no le llamó la atención la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Según él, la imitadora habría tenido un “encuentro” con el director técnico tiempo atrás.
"No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis", aseguró Sesarín, quien trabajó junto a la humorista.
Al dar más detalles sobre ese episodio, relató: "La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero".
Cuando la cronista quiso saber qué ocurrió en ese encuentro, Sesarín respondió: "No sabría decirte, porque yo me quedé esperando en el hall. Él estaba solo".
Además, agregó que Florez también se habría comunicado con Lionel Scaloni. "Después le escribió al director técnico y su mujer le dijo que se deje de bebotear con Scaloni", comentó. /A24