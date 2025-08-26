El Milagro visitará la sede del Sindicato de Empleados de Comercio

Un año más, la comunidad mercantil renovará su pacto de fe con el Señor y la Virgen del Milagro. El Sindicato de Empleados de Comercio de Salta invita a todos sus afiliados y al público en general a participar de la procesión junto a las Imágenes Peregrinas, que se realizará el próximo jueves 28 de agosto desde las 8 de la mañana.

La marcha partirá desde la Catedral Basílica y acompañará a las imágenes del Señor y la Virgen hasta la sede gremial, donde se espera un emotivo rebcibimiento por parte de trabajadores y familias mercantiles.

“El Milagro nos visita nuevamente”, expresaron desde la organización, destacando la importancia de mantener viva esta tradición de fe que une a la comunidad cada año.

De esta manera, el SEC invita a renovar el compromiso religioso y a compartir una jornada de oración y encuentro, en el marco de las celebraciones previas a la fiesta mayor de los salteños.