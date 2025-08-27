IPV de Salta: Viviendas en marcha, morosidad alta y nuevos proyectos en análisis

Pese a que Nación dejó de financiar obras habitacionales, la Provincia de Salta avanza con más de 1.700 viviendas en ejecución gracias a un esfuerzo propio, aseguró Laura Caballero, titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en diálogo con El Tribuno.

Sin embargo, la lista de espera es larga, ya que actualmente hay 15 mil fichas activas de inscripción, correspondientes a grupos familiares de distintos tipos. “Estamos evaluando trabajar con el sector privado para generar nuevas líneas de proyectos”, adelantó.

Actualización y morosidad

Desde 2020, la Provincia implementa actualizaciones graduales basadas en el Coeficiente de Variación Salarial, aunque las cuotas aún no reflejan el valor real de una vivienda. Hoy, algunas no superan los $100 mensuales.

Además, indicó que la morosidad promedio alcanza el 30%. “Trabajamos mucho en la personalización con las familias para que entiendan la importancia de sostener el pago, porque sin eso es imposible mantener el sistema solidario”, puntualizó.

Otro desafío para el organismo es garantizar el uso correcto de las viviendas adjudicadas. Caballero advirtió que durante los primeros cinco años, el control de habitabilidad es estricto: si se comprueba que el titular no reside en la vivienda, se inicia un proceso de revocatoria.