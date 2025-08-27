Basura en el Cabra Corral: “Ponemos contenedores y tachos y por la noche nos los roban"

El dique Cabra Corral, uno de los principales atractivos turísticos de Coronel Moldes, quedó en el centro de la polémica tras las denuncias de visitantes sobre el estado de abandono y la falta de higiene en la zona de los catamaranes.

Eduardo Muratore, secretario de Turismo de Coronel Moldes, explicó a Informate Salta que se realizan tareas de limpieza de manera permanente, pero que la zona enfrenta problemas recurrentes de vandalismo: “Ponemos contenedores y tachos de basura y por la noche nos los roban. Hacemos limpieza desde la ruta y cuando vemos estas noticias nos llenamos de impotencia. Damos todo nuestro esfuerzo”.

Muratore destacó la importancia de la colaboración de la comunidad para cuidar el medio ambiente y garantizar una buena experiencia a los turistas: “Existe una ordenanza donde se deben multar estas conductas, pero todo ocurre a la noche. Se robaron siete contenedores de alto costo y tachos de 200 litros. No queremos culpar a nadie, el problema es que todos nos tenemos que cuidar entre todos, sobre todo en la parte ambiental”.

El funcionario también indicó que se mantienen diálogos con gestiones anteriores y con autoridades provinciales para encontrar soluciones duraderas. Actualmente, están en contacto con el intendente de Salta Capital para coordinar acciones que permitan mejorar la situación en la zona de los catamaranes y preservar la imagen del dique.