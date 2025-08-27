Trabajaba en el Hospital Papa Francisco, pero la cesantearon por inasistencias injustificadas

Mediante el Decreto N° 516, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Provincia de Salta resolvió aplicar la sanción de cesantía a la agente administrativa M.C.R.V, quien se desempeñaba en el Hospital Papa Francisco, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

La medida se adoptó luego de comprobarse que la trabajadora incurrió en diez inasistencias injustificadas discontinuas durante el año 2024, sin presentar motivos que acreditaran sus ausencias.

La agente había sido suspendida preventivamente a través de la Disposición Interna N° 1231/2024 dictada por la Gerencia General del hospital, mientras se sustanciaba el procedimiento administrativo.

Finalmente, la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Salud Pública, mediante Dictamen N° 015/2025, recomendó la sanción de cesantía en virtud de lo establecido por el artículo 15, inciso d), de la Ley N° 7678 y el Decreto N° 3896/2012, que prevén la destitución sin sumario previo en casos de diez inasistencias injustificadas discontinuas en un mismo año calendario.

El decreto detalla que la agente también incumplió con obligaciones previstas en el artículo 11, incisos a) y n), de la Ley N° 7678, vinculadas al deber de asistencia y cumplimiento de funciones. Asimismo, resalta que el procedimiento respetó las garantías del debido proceso, ya que la trabajadora pudo ejercer su derecho de defensa.